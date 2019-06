O post nového šéfa britských konzervativců, který bude zároveň premiérem země, se uchází šest kandidátů. Pět z nich ale soupeří jen o druhé místo − favoritem je bývalý ministr zahraničí Boris Johnson, podle průzkumů by ho o vítězství nemělo nic připravit. Ostatní se mu už teď nabízí a opakují, že s ním rádi půjdou do nové vlády. "S Borisem bych rozhodně spolupracoval, a to v jakékoliv formě, o kterou by stál," prohlásil například Michael Gove, současný ministr životního prostředí a jeden z Johnsonových konkurentů.