Teherán splnil hrozbu a v reakci na americké sankce přestává plnit dohodu o omezení a kontrole svého jaderného programu z roku 2015. Po útoku na ropné tankery v Hormuzském průlivu minulý týden je to další krok směrem ke konfrontaci se Spojenými státy, které do Perského zálivu poslaly letadlovou loď USS Abraham Lincoln a uvažují o vyslání dalších 6000 vojáků do blízkosti Íránu.