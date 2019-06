Trvalo to jen čtvrt hodiny. Americký velvyslanec v Moldavsku Dereck Hogan přijel do kanceláře Moldavské demokratické strany, jednal zde mezi čtyřmi očima s oligarchou Vladem Plahotniucem, faktickým majitelem této politické síly a vlastně i solidní části moldavské ekonomiky. Krátce po schůzce Plahotniuc nasedl do auta, odjel přes území separatistického Podněstří do Oděsy a následně ho soukromý tryskáč odvezl do Londýna, kde žije jeho rodina.

