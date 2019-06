úterý 18. června

Začne dvoudenní zasedání měnového výboru americké centrální banky FED. Centrální bankéři by podle očekávání analytiků mohli rozhodnout o snížení základní úrokové sazby. To by mělo dopad na ochotu úvěrování ze strany komerčních bank i na vývoj finančních a akciových trhů. Mezi důvody pro očekávané snížení patří zhoršující se ekonomické vyhlídky, mimo jiné související s rostoucím napětím mezi USA a dalšími ekonomikami ohledně vzájemného obchodu.

čtvrtek 20. června

Ministerstvo financí ČR představí zhodnocení pilotního projektu spořicích dluhopisů pro občany s názvem Dluhopis Republiky. Ty začal stát vydávat při příležitosti stého výročí založení Československa. Dluhopisy s šestiletou splatností si během jednotlivých fází úpisu mohou kupovat pouze zájemci z řad fyzických osob, a to v minimální hodnotě tisíc korun a maximální hodnotě jeden milion korun. Podle ministryně Aleny Schil­lerové bylo cílem projektu poskytnout občanům nepřetržitou nabídku alespoň jednoho státního dluhopisu. Během prvního roku, konkrétně až do poloviny června, však běželo testovací období. Ve čtvrtek tak ministerstvo plánuje zveřejnit také informace o pokračování projektu do budoucna.

pátek 21. června

Česká národní banka zveřejní informace ohledně takzvané investiční pozice Česka vůči zahraničí. Ta shrnuje poskytnuté i přijaté úvěry všech sektorů ekonomiky (ať už českých podniků, či vládních úřadů) vůči nerezidentům České republiky. Součástí jsou tak i údaje o zahraniční zadluženosti Česka. ČNB zveřejní údaje platné k 31. březnu 2019.

pondělí 24. června

Český statistický úřad zveřejní nej­akutálnější výsledky průzkumu mezi podniky a spotřebiteli, který zkoumá na základě dotazování důvěru v budoucí vývoj ekonomiky. Celková důvěra v ekonomiku se při posledním šetření letos v květnu snížila. Nižší hodnoty vykazovala jak ve srovnání s předchozím měsícem, tak oproti květnu 2018.

