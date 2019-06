Spekulace, kolující již několik měsíců, se nyní začínají potvrzovat. Facebook by měl podle zdrojů listů Financial Times či Wall Street Journal již zítra oficiálně představit plány na spuštění vlastní kryptoměny s pracovním názvem libra. S tou by mezi sebou mohli platit uživatelé facebookových služeb Messenger, WhatsApp či Instagram a využívat by se mohla rovněž pro platby na celém internetu.