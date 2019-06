Vozidla na elektřinu zažívají rozmach a reagují na to i české univerzity. Vyvíjejí nové technologie, například baterie nebo pohony do elektrických aut. Společně s tím, jak se mění automobilový průmysl, se také postupně mění i samotné osnovy technických vysokých škol. Objevují se nové obory, předměty či přednášky, které se zabývají čímkoliv, co může mít elektrický pohon.