Už během následujících dvou let rozjedou automobilky prodeje elektromobilů ve velkém. A znát to bude i v Česku, zde stále dominuje benzin a nafta. Zatímco dnes jezdí po českých silnicích zhruba 2500 elektromobilů, během příštích deseti let má jejich počet podle Národního klimatického plánu narůst na čtvrt milionu.

Pro auta jezdící na elektřinu bude v příštích letech potřeba vybudovat desítky tisíc veřejných dobíjecích stanic. "Je třeba udělat opravdu velký skok s budováním infrastruktury. Automobilky již začínají být nervózní a hledají partnery pro výstavbu," říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. Tato společnost pomáhá svým klientům dosáhnout energetických úspor. Nabízí celou škálu komplexních služeb od poradenství až po konkrétní projekty jako například instalaci fotovoltaických panelů.