Nástup elektromobility tlačí ke změnám také výrobce automobilových dílů a doplňků. Pokud se naplní odhady, že elektromobily budou do deseti let představovat minimálně třetinu všech nově vyrobených vozidel, může to už pro část tuzemského "autolandu" představovat problém, na který musí zareagovat. V Česku se minulý rok vyrobilo přes 1,4 milionu vozidel se spalovacím motorem. S autoprůmyslem je spojena asi tisícovka firem zaměstnávajících kolem 200 tisíc lidí. Jen výrobci autodoplňků, pro které pracuje více než polovina z nich, mají roční tržby přes 400 miliard korun.