Lidé, jejichž podnikání skončilo neúspěchem, by se už za dva roky mohli svých dluhů zbavit výrazně rychleji a snáze než dnes. Podle nových evropských pravidel by živnostníci v oddlužení strávili tři roky, zároveň by pro ně nebyla stanovena minimální částka, kterou musí věřitelům za tu dobu uhradit. V některých případech by jim tak nemuseli zaplatit ani korunu.