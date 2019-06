Z celkem deseti zájemců o křeslo šéfa Konzervativní strany byl Boris Johnson jediný, kterého v prvním kole volby podpořil trojciferný počet poslanců. Pro bývalého ministra zahraničí hlasovalo celkem 114 z 313 konzervativních členů dolní komory britského parlamentu.

Johnson slibuje, že jako šéf konzervativců, a tedy s největší pravděpodobností také nástupce Theresy Mayové v premiérském úřadě vyjedná s Evropskou unií lepší podmínky brexitu. Pokud by se mu to nepodařilo, je odhodlaný svou zemi z unie vyvést bez dohody v původně plánovaném termínu, tedy na konci letošního října. To by podle analytiků uškodilo ekonomice v Británii i zbylých 27 členských státech. Hrozbou zůstává také zavedení kontrol na severoirské hranici. "Jsem potěšen, že jsem v prvním hlasování vyhrál, ale před námi je ještě dlouhá cesta," okomentoval Johnson výsledek na svém twitterovém účtu.

Thank you to my friends and colleagues in the Conservative & Unionist Party for your support. I am delighted to win the first ballot, but we have a long way to go.https://t.co/tGRXu94CmT | @BackBoris pic.twitter.com/zVBNls2rew