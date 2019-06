Kapitalismus ovládá prodej a prodej ovládá marketing. Ten nám mimo jiné vnutil představu, že zákazník je pán, který co si vymyslí, to dostane. Svět je tu proto, aby uspokojoval i ty nejhloupější požadavky spotřebitele. Není-li spokojen, může za to prodejce. Na úrovni byznysu je to celkem zajímavá a úsměvná hra. Problém je, že rozjívený spotřebitel je současně občan. A myslí si, že stejně jako se k němu chovají výrobci limonád, má se k němu chovat i "život". Zažije-li v běžném životě nepříjemnost, není to jeho chyba, ale na vině je systém, soused, starosta…

