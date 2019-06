◼ Hudba

Respect Festival

Holešovice, Praha, 15. a 16. června

Poprvé v areálu volnočasového centra pražských Holešovic se uskuteční renomovaná přehlídka etnické hudby Respect. Uvede průkopnického indického kytaristu Debashishe Bhattacharyu, který vloni oslnil na ostravských Colours, bubeníka a praotce žánru afrobeat Tonyho Allena, afrického zpěváka Moryho Kantého nebo etiopského vibrafonistu Mulatua Astatkeho, jehož hudba zněla ve filmech Jima Jarmusche.

◼ Balet

Kafka: Proces

Stavovské divadlo, Praha, 14. a 16. června

Na motivy románu Franze Kafky Proces vytvořil baletní představení renomovaný současný italský choreograf Mauro Bigonzetti. Jde o třetí premiéru sezony Baletu Národního divadla.

◼ Film

Rolling Thunder Revue

Netflix, od 12. června

Americký režisér Martin Scorsese natočil svůj už druhý film o písničkáři Bobu Dylanovi. Tentokrát vytvořil směs faktů a smyšlenek točící se okolo Dylanova turné Rolling Thunder Revue z roku 1975, na němž písničkář vystupoval s make-upem na tváři a hosty jako Joni Mitchellovou nebo Joan Baezovou. Film je k vidění na Netflixu.

◼ Opera

Juliette / Lidský hlas

Janáčkovo divadlo, Brno, 14. a 16. června

Režisér David Radok novou operní inscenaci složil ze Tří fragmentů z Juliette od Bohuslava Martinů a Lidského hlasu s hudbou Francise Poulence. Jejich společným jmenovatelem jsou témata iluze a času.

◼ Album

Bruce Springsteen

Warner Music, od 14. června

Ode dneška je také v Česku v prodeji nové album Western Stars amerického zpěváka Bruce Springsteena. Jedná se o jeho první studiovou desku po pěti letech a inspiroval ji zvuk kalifornských popových nahrávek z přelomu 60. a 70. let minulého století.

◼ Koncert

The Beach Boys

Velký sál Lucerny, Praha, 16. června

U příležitosti 50. výročí jejich koncertu z roku 1969 se do velkého sálu pražské Lucerny vracejí američtí The Beach Boys. Sestava, která se do dějin populární hudby zapsala hity jako Surfin' USA nebo Good Vibrations, existuje od roku 1961 a charakterizují ji harmonické melodie či průzračné vícehlasy.

◼ Koncert

Pocta Romku Hanzlíkovi

MeetFactory, Praha, 16. června

Od nedělního odpoledne se v pražské MeetFactory uskuteční vzpomínkový koncert za nedávno zesnulého promotéra a fotografa Romka Hanzlíka, který měl blízko k české alternativní scéně. Kapely se budou střídat na dvou pódiích ve čtvrthodinových blocích, vystoupí Plastic People of the Universe, Zuby nehty, Půljablkoň, Ty syčáci, Už jsme doma nebo Garage s Tonym Ducháčkem.

