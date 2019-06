Pověst bojovníka proti korupci si brazilský soudce Sergio Moro vybudoval tím, že do vězení poslal řadu politiků včetně exprezidenta Luly da Silvy. Loni se stal dokonce ministrem spravedlnosti. Teď se ale ukazuje, že svoje pravomoci překračoval. Investigativní server The Intercept zveřejnil zprávy, které si Moro ještě jako soudce vyměňoval s prokurátory. Zasahoval do jejich práce, dával tipy nebo říkal, jak mají postupovat, hlavně v Lulově případu. Kritici proto požadují jeho odstoupení.