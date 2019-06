◼ USA

Bílý dům nechce, aby byly kontrolovány jeho finance

Advokáti Bílého domu požádali odvolací soud, aby zrušil květnový soudní verdikt nařizující firmě Mazars LLP, aby povolila Kongresu nahlédnout do finančních záznamů prezidenta Donalda Trumpa. Podle mínění právníků prezidentské kanceláře je žádost poslanců o kontrolu prezidentových financí neopodstatněná. Žádost je dalším z řady právních kroků, které vyhrocují konflikt mezi Sněmovnou reprezentantů, ovládanou demokraty, a Bílým domem.

◼ ČESKO

Lidé opět protestovali proti Babišovi a Benešové

Na čtyři tisíce lidí se včera sešly podle odhadu brněnských strážníků na náměstí Svobody v Brně na demonstraci proti ­premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice. Další z demonstrací svolala hnutí Společně Brno a Milion chvilek pro demokracii. Protesty proti Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové byly pořádány ve více než třech stech obcí a měst vyjma metropole. V Praze se má další protest konat 23. června na Letné.

◼ ČESKO

Ředitelé gymnázií požadují růst platů učitelů

Asociace ředitelů gymnázií včera v dopise vyzvala vládu, aby v příštím roce navýšila rozpočet na platy pedagogů o 15 procent a nepedagogů ve školách o deset procent. Nesouhlasí se současným návrhem ministerstva financí, který předpokládá růst o deset procent pro učitele a o sedm procent pro nepedagogické pracovníky. Podle asociace navrhované navýšení nevyřeší současný nedostatek učitelů ve školách.

◼ ČESKO

Žalobci loni obžalovali 33 832 lidí a 260 firem

Kriminalita v Česku loni nadále klesala. Státní zástupci obžalovali 33 832 lidí a 260 firem, na dalších 36 133 lidí podali návrh na potrestání ve zkráceném řízení. Soudy pravomocně osvobodily 5,2 procenta obžalovaných. Podle šéfa Nejvyššího státního zastupitelství Pavla Zemana navzdory klesající kriminalitě neubývá nejzávažnějších kauz řešených na krajských a vrchních státních zastupitelstvích.

◼ ČESKO

ÚS posílil pozici dlužníků vůči úvěrovým firmám

Ústavní soud (ÚS) dalším z řady verdiktů s exekuční tematikou posílil pozici dlužníků vůči úvěrovým firmám. V obsáhlém nálezu, který rozebírá několik právních otázek, například uvedl, že nesplácení kvůli předluženosti ani pasivita na straně dlužníka nejsou automaticky za všech okolností v rozporu s dobrými mravy. Zdůraznil také to, že firmy poskytující úvěry mají jednoznačnou povinnost prověřovat spotřebitelovu schopnost splatit úvěr.

◼ Z TWITTERU

Pod ústavní žalobu na prezidenta pro hrubé porušení ústavy svůj podpis připojili 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička, místopředsedové Jiří Oberfalzer, Jan Horník a Miluše Horská. Dále předseda klubu ODS Miloš Vystrčil, klubu STAN Petr Holeček a klubu KDU Petr Šilar.

@VaclavLaska

Senátor pro Prahu 5 a 13, bývalý policejní vyšetřovatel a předseda správní rady Transparency International

◼ USA

Zavražděný bratr Kima byl informátorem CIA

Kim Čong-nam, bratr severokorejského vůdce Kim Čong-una, zavražděný předloni v Malajsii, byl informátorem americké CIA. Podle nejmenovaných informovaných osob, na něž se odvolává The Wall Street Journal, byl mezi diktátorovým bratrem a americkou rozvědkou "svazek". Kimův bratr byl téměř jistě v kontaktu i s jinými zpravodajskými službami, zejména čínskými.

◼ VELKÁ BRITÁNIE, EGYPT

Egypt se snaží zabránit dražbě busty

Egypt se snaží zabránit prodeji busty faraona Tutanchamona v londýnské dražbě, která se má konat na začátku července v aukční síni Christie's. Egyptské úřady mají totiž podezření, že socha byla ukradena z chrámu Karnak v Luxoru.

Státní zástupkyně si neuvědomuje, že posílá lidi téměř na smrt.

David Rath

Obžalovaný exhejtman v reakci na prohlášení státní zástupkyně, podle níž je osm a půl roku vězení v jeho případě nedostatečných.

◼ UKRAJINA, RUSKO

Rusko krade podle Ukrajiny suroviny

Rusko svými zásahy na Krymu a v okolních vodách porušuje práva Ukrajiny ohledně rybaření a těžby nerostných surovin a dokazuje, že od dob ruského impéria se nic nezměnilo. I tato obvinění zazněla v úvodním prohlášení zástupců Kyjeva u Stálého rozhodčího soudu v Haagu, který začal projednávat ukrajinskou žalobu na Moskvu. Ruské výhrady ohledně jurisdikce mezinárodního soudu podle ukrajinské strany nemají žádný právní základ.

◼ Z TWITTERU

Smutné, když si uvědomíte, že Mexiko dělá právě teď daleko více na své hranici pro USA než demokraté v Kongresu.

@realDonaldTrump

Americký prezident Donald Trump v narážce na svůj "úspěch" v nátlaku na Mexiko, aby zabránilo vstupu imigrantů do USA, jinak mu zvýší clo. A v kontextu se svými spory s demokraty.

◼ RUSKO

Rusko zastavilo stíhání investigativního novináře

Ruský ministr vnitra Vladimir Kolokolcev oznámil, že skončí stíhání investigativního novináře Ivana Golunova, obviněného z údajného obchodování s drogami. Novinář, známý odhalováním korupce, obvinění odmítal a tvrdil, že drogy, údajně nalezené během domovní prohlídky, podstrčili do jeho bytu sami policisté, aby jej dostali do vězení. Případ vyvolal vlnu pobouření, za Golunova se postavili jeho kolegové.

◼ EU, ITÁLIE

Disciplinární řízení s Itálií je podle zemí EU oprávněné

Zástupci vlád členských zemí Evropské unie se shodli na tom, že je důvod zahájit disciplinární řízení s Itálií kvůli rostoucímu dluhu. Postoj členských zemí podle jednoho z činitelů potvrzuje názor Evropské komise, že Itálie porušuje rozpočtová pravidla EU. Disciplinární řízení je složitý právní proces, jehož výsledkem může být pro Itálii pokuta až 0,2 procenta HDP, což odpovídá částce zhruba 3,5 miliardy eur (téměř 90 miliard korun).

Konverzní terapie způsobují zdravotní problémy a nejsou zdravé.

Jens Spahn

Německý ministr zdravotnictví chce prosadit návrh zákona, jenž by zakázal nabízet a provádět terapie, které homosexuálům slibují změnu sexuální orientace.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

BBC zdarma pro britské seniory končí

Miliony důchodců v Británii budou zřejmě muset příští rok začít platit za sledování televizních kanálů veřejnoprávní vysílací společnosti BBC. Ta v pondělí oznámila, že plošná politika bezplatných televizních licencí pro osoby starší 75 let se v červnu 2020 stane minulostí. Roční koncesionářský poplatek nyní činí 154,5 libry (skoro 4500 Kč) za jednu televizi. Avizovaná změna pravidel by se podle BBC mohla dotknout až 3,7 milionu důchodců.

◼ USA

Za sexuální násilí na dětech bude chemická kastrace

Odsouzenci za sexuální činy na dětech mladších třinácti let budou muset v americkém státě Alabama měsíc před svým propuštěním začít brát léky na utlumení sexuální potence. Terapii si navíc budou muset sami platit. Příslušný zákon již podle televize CNN podepsala alabamská guvernérka Kay Iveyová. "Tento zákon je krok k ochraně dětí v Alabamě," řekla republikánská guvernérka o právním předpisu, který v květnu schválili zákonodárci.

◼ SAÚDSKÁ ARÁBIE

Leonardův Salvator Mundi pluje na princově jachtě

Nejdražší obraz světa Salvator Mundi (Spasitel světa) od Leonarda da Vinciho, který byl v roce 2017 prodán za 450 milionů dolarů (10,18 miliardy Kč), se patrně nachází na luxusní jachtě Serene saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána. Podle Wall Street Journalu obraz o rozměrech 65 krát 45 centimetrů na ořechovém dřevě, dražený v roce 2017 aukční síní Christie's, zřejmě koupil saúdský princ Badr bin Abdalláh, který jednal v zastoupení korunního prince.

◼ CZECH TOP 100

Sto českých firem utržilo přes tři biliony korun

Tržby stovky nejúspěšnějších českých firem loni poprvé překonaly tři biliony. V roce 2017 to bylo 2,63 bilionu korun. Jejich zisky loni meziročně vzrostly o 12,3 procenta na 209,6 miliardy korun. Nejvyšší příčku žebříčku Czech Top 100 opět obsadila Škoda Auto, mladoboleslavská automobilka zvítězila v žebříčcích nejvyšších tržeb (416,7 miliardy Kč) i nejvyšších hrubých zisků (35,1 miliardy Kč).

◼ TRH PRÁCE

Podniky pokračují v přijímání zaměstnanců

Přijímat nové lidi plánuje ve třetím čtvrtletí pět procent českých zaměstnavatelů (mezi velkými podniky je to dokonce 35 procent). Nabírání pracovníků se týká všech oblastí ekonomiky s výjimkou veřejného sektoru. Celkem 94 procent firem změnu nechystá, jedno procento neví. Pravidelný průzkum provedla společnost Manpower mezi 750 zaměstnavateli soukromého i veřejného sektoru.

◼ POJIŠŤOVNY

Simplea nabídne své služby v červenci

Pojišťovna Simplea, která patří do finanční skupiny Partners a nabízí rizikové životní pojištění, zahájí 1. července ostrý provoz. Licenci od ČNB získala na začátku letošního roku. Pojišťovna nyní ukončuje pilotní provoz, který začal během jara. Životní pojištění v ČR poskytují téměř dvě desítky pojišťoven. Na pojistném vybraly v prvním čtvrtletí 11,4 miliardy Kč, meziročně zhruba o čtyři procenta více.

◼ AUTA

Škoda již přijímá objednávky na Kamiq

Cena Škody Kamiq na českém trhu bude začínat na 379 900 Kč, tedy o 10 000 Kč více než u příbuzného modelu Scala. Nejmenší SUV od mladoboleslavského výrobce vyšší cenu vynahrazuje rozsáhlejší výbavou. Automobil již lze objednávat, první vozy se k zákazníkům dostanou v září, oznámila Škoda Auto.

◼ ALTERNATIVNÍ TAXI

Estonský Bolt zahajuje činnost v Londýně

Estonská alternativní taxislužba Bolt, která se do počátku letošního roku nazývala Taxify, opět vstupuje na londýnský trh. Nabízí výhodnější podmínky než konkurenční Uber, a to jak pro cestující, tak pro řidiče. První pokus firmy proniknout na londýnský trh zastavil v roce 2017 tamní regulátor, když jí odmítl udělit licenci. Bolt působí ve 30 zemích.

◼ ZEMĚDĚLSTVÍ

Filipíny řeší nadbytek manga

Filipíny se kvůli nečekaně velké úrodě potýkají s nadbytkem manga. Pokud se více než dva miliony kilogramů přebytečného tropického ovoce brzy neprodají, hrozí, že se zkazí. Filipínské ministerstvo zemědělství proto zahájilo program, který má podpořit prodej tohoto ovoce. Jedno kilo manga se ve filipínském hlavním městě Manila prodává v přepočtu za méně než deset českých korun.

◼ ENERGETIKA

Facebook staví velkou solární farmu v Texasu

Americká internetová firma Facebook staví v západním Texasu solární elektrárnu, která je její první přímou investicí do obnovitelných zdrojů energie. Zařízení Prospero Solar za 416 milionů dolarů (9,4 miliardy Kč) o kapacitě 379 megawattů je považováno za jeden z největších solárních projektů v zemi. Dokáže pokrýt potřeby zhruba 72 000 domácností. Zařízení na rozloze 18 kilometrů čtverečních má být dokončeno v příštím roce.

◼ INDEX SENTIX

Eurozóně věří stále méně investorů

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v červnu nečekaně prudce zhoršila, důvodem je eskalace obchodního napětí mezi USA a Čínou. Index důvěry na měsíc červen v eurozóně klesl na minus 3,3 bodu z 5,3 bodu v květnu. Index společnosti Sentix tak výrazně zaostal za očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters. Ti předpovídali pokles na 2,9 bodu.

◼ TECHNOLOGIE A OBCHOD

Firmu Lion Mobile koupila skupina iKiwi

Podnikatel Jiří Opletal prodal společnost Lion Mobile skupině iKiwi. Lion Mobile provozuje v Česku dva e-shopy s čínskými telefony Xm.cz (dříve XiaomiMobile.cz), a LevnéSmartphony.cz. Skupina iKiwi koupila e-shopy i s jejich zázemím v Číně. Loni byl obrat Lion Mobile 120 milionů korun. Jak uvedl výkonný ředitel iKiwi Martin Zeman, příští rok chce rozšířit činnost do Maďarska, Polska a na Slovensko. Rok poté do Bulharska, Rumunska a na Slovinsko.

◼ LETECKÁ DOPRAVA

Ryanair kupuje dopravce Malta Air

Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair koupí začínajícího dopravce Malta Air. Vytvoří z něj dceřinou společnost se sídlem na Maltě. Ryanair na novou firmu přesune šest letadel, která má nyní na ostrově, a plánuje do tří let rozšířit místní flotilu na deset letadel. Aerolinky by měly létat do více než 60 destinací ve 21 zemích v Evropě a Severní Americe. Ryanair na spojích s Maltou přepraví kolem tří milionů cestujících ročně.

◼ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Tata Steel se nemůže spojit s ThyssenKrupp

Evropská komise odmítla schválit navrhované spojení evropských ocelářských aktivit společností Tata Steel a ThyssenKrupp. Spojení by podle EK omezilo hospodářskou soutěž a vedlo k vyšším cenám. Kroky, které firmy navrhly k rozptýlení obav, nebyly podle komise dostatečné. Spojením evropských aktivit ThyssenKrupp s Tata Steel měla původně vzniknout druhá největší ocelárna v Evropě po ArcelorMittalu.

◼ DOPRAVA

Dozorčí radu drah doplnil Jan Vrátník

Devátým členem dozorčí rady Českých drah se stal Jan Vrátník z firmy ECF Corporate Advisory. Orgán ČD je tak kompletní. Do rady Vrátníka zvolil řídící výbor podniku. Místo v dozorčí radě bylo uvolněné po rezignaci bývalého předsedy rady Petra Moose. Rada v pondělí odvolala šéfa společnosti Miroslava Kupce.

Nemyslím, že mandát, který EBA získal, tento problém vyřeší.

José Manuel Campa

Podle nového šéfa Evropského bankovního úřadu jsou pravomoci, které EU dala jeho instituci, velmi malé a příliv špinavých peněz nedokážou zastavit. EBA se nyní stěhuje z Londýna do Paříže.