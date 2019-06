Na konci května přijela do Chotěboře skupina asi 30 pivovarníků z Brazílie. Do města na Vysočině s necelými deseti tisíci obyvateli je zavedla spolupráce s místní firmou Cheops, která pro pivovary vyrábí především linky na plnění a čištění sudů. Česká rodinná firma, která má zakázky po celém světě, se tak pravděpodobně dostane i na brazilský trh. "V jednání je vybudování dvou pivovarů. Uvidíme, jak se to vyvine, ale trh je to obrovský a v současnosti je tam velký pivovarský boom," říká Jana Kopecká, která spolu s manželem a synem společnost vlastní.