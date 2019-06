Dluh veřejných financí by mohl za padesát let překročit dvojnásobek hrubého domácího produktu. Pokud vláda nezmění daňovou politiku, nebudou peníze třeba na důchody a české veřejné finance se stanou dlouhodobě neudržitelnými. Vyplývá to ze zprávy Národní rozpočtové rady (NRR), což je nezávislý orgán složený z odborníků, který dohlíží na dodržování rozpočtových pravidel.