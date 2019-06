Výzkumy stranických preferencí radno brát s rezervou. Výkyvy, které se dostanou do titulků, většinou mnoho neznamenají. Procento sem, procento tam. Něco podstatného ale přece jen zahlédnout lze: trendy, které umožňují odhadnout perspektivu jednotlivých partají i jejich budoucí chování. Jeden takový podstatný trend se týká hnutí ANO. Podle průzkumu Kantar pro Českou televizi voličská základna Andreje Babiše stárne. Někteří voliči střední generace odchází a preference doplňují na stabilních plus minus 30 procent lidé nad 60 let. Z této věkové kategorie chce volit hnutí ANO už 45 procent lidí. Ze strany Andreje Babiše se zvolna stává strana pro důchodce. Proč a co to znamená?

