Před pěti lety se Yassine Sakkam rozhodl, že opustí rodnou Francii a přidá se ke svému bratrovi. Ten se už dříve připojil k samozvanému Islámskému státu (IS), který se rozléhal na území Sýrie a Iráku. Sakkam se dokonce i oženil. Za manželku si vzal Saidu, která stejně jako on pocházela z jihofrancouzského Lunelu. Společně vychovávali dvě děti: dívku, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu, a syna, jenž se jim na území IS narodil.