Centrální banka se přiblížila svému cíli získat silnější pravomoci k usměrňování hypotečního trhu. Doposud jej reguluje pomocí doporučení. Těmi se banky zpravidla řídí, právně závazná však nejsou. Změnit to má novela zákona o České národní bance, kterou v pondělí schválila vláda. O posílení svého vlivu usiluje ČNB dlouhodobě. Regulací hypoték chce zabránit tomu, aby si lidé v době růstu brali dluhy, které pak v krizi nezvládnou splácet. Do potíží by mohli stáhnout i banky.

