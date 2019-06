Sedm let a sedm týdnů uplyne koncem června od zatčení Davida Ratha s již proslavenou krabicí od vína se sedmi miliony korun. A bývalý středočeský hejtman by se také měl definitivně dozvědět, zda stráví několik následujících let ve vězení kvůli korupční kauze okolo zakázek Středočeského kraje.