Nejsem ve střetu zájmů, a Česko proto nebude vracet žádné dotace, opakuje premiér Andrej Babiš v reakci na audity Evropské komise. Ty konstatují, že šéf hnutí ANO stále ovládá skupinu Agrofert, i když ji před více než dvěma lety převedl do svěřenských fondů. Česku hrozí, že přijde o stovky milionů korun, které získalo na dotacích. Babiš zatím nechce svůj vztah k firmám jakkoli měnit, zároveň ale nemůže spoléhat na to, že by se podařilo předběžné závěry komise úplně zvrátit. Nakonec si patrně bude muset vybrat některé z možných řešení. Žádné pro něj nevychází příznivě.