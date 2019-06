Vypadá to, jako by každý soupeř měl českou fotbalovou reprezentaci nějak ponaučit. Po prohře 0:5 při vstupu do kvalifikace mistrovství Evropy v londýnském Wembley s "obrozenou" Anglií přivezli v pátek na pražskou Letnou Bulhaři ukázku morálně diletantské zkázy fotbalového národa, o jejíž obdobu usiluje současná generalita fotbalu českého. Ve vítězství domácích 2:1 se ukrývá riziko upadnutí v omyl o vlastních schopnostech. Tým Jaroslava Šilhavého dnes v Olomouci proti Černé Hoře musí uplatnit minimálně tolik umu jako proti Bulharsku, ale zároveň by měl mít stále na paměti anglický debakl.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru