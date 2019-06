Komunistům se stýská po prověrkách a kádrování. Předseda strany Vojtěch Filip přišel s nápadem, že by občané mohli každé čtyři roky volit novináře. Zejména pak redaktory veřejnoprávních médií. Když se všichni dosyta nasmáli, začal tvrdit, že tím jen provokoval redakci Hospodářských novin. Trvá ale na tom, že by novináři měli podávat majetková přiznání. "Lidé budou mít jistotu, že ti lidé nepíšou a nevysílají na zakázku někoho jiného, kdo jim zaplatí za to, co se odvysílá," domnívá se šéf komunistů. V první vlně by svůj majetek měli zveřejnit novináři placení z veřejných prostředků, tedy redaktoři České televize a Českého rozhlasu. V rozhovoru pro Radiožurnál zahrnul komunista do této skupiny dokonce i redaktory agentury ČTK. Ta je sice veřejnoprávní, ale žádné veřejné peníze už asi 20 let nedostává, protože činnost financuje z obchodních výnosů.

