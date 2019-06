Generální ředitelé Českých drah to nemají v éře Andreje Babiše ve vysoké politice snadné. Jediným, kdo vydržel ve funkci delší dobu, byl Pavel Krtek. Jinak se nejvyšší šéfové drah střídali jako svatí na orloji. Dalibor Zelený − sedm měsíců. Daniel Kurucz − devět měsíců. A teď to vypadá, že stejnou dobu vydrží i současný šéf Miroslav Kupec.

Akcionář, kterým je ministerstvo dopravy ovládané už šest let hnutím ANO, může dosadit do čela firmy, koho chce. Ale jasně, což nedělá. Ministr dopravy za ANO Kremlík mlčel do té doby, než se rozkřiklo, že chce na jednání dozorčí rady ČD bod odvolání ředitele propašovat. Neinformoval ani koaliční ČSSD, což bývalo zvykem. Oficiální důvody pro Kupcovo odvolání, že firma nemá jasnou strategii, zní neurčitě. Za Kupcova vedení se drahám podařilo v konkurenci se soukromými dopravci obhájit většinu smluv, udržet rating a vydat nejvýhodnější dluhopisy v historii. Pokud jde o měřitelné údaje, nejeví se Kupec neúspěšným.

Nelze se divit, že se spekuluje o tom, že skutečným důvodem jeho výměny může být něco jiného. Například spory se SŽDC o cenu pozemků nebo způsob, kterým firma vypisuje soutěže na dodávky nových vozidel. Už loni si firma Bombardier na podmínky stěžovala a mezi řádky se dalo vyčíst, že jádrem stížnosti bylo to, že dráhy údajně zvýhodňují podmínkami Škodu Transportation vlastněnou PPF Petra Kellnera. Zatím platilo, že Andrej Babiš na Kellnera přímo neútočí.

Nemusí to být tak, že v politice vše souvisí se vším. Ale pokud Andrej Babiš tak často a rád mluví o transparentnosti, zveřejnění konkrétních a srozumitelných důvodů pro výměnu šéfa Českých drah by neškodilo.