Majitelé společnosti Alca plast Radka Prokopová a František Fabičovič mají se svou firmou velké plány. Největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě chce do dvou let v Břeclavi, kde nyní zaměstnává asi 600 lidí, postavit novou halu a zároveň rozšířit výrobu z Česka do Ruska.

Hospodářským novinám to podnikatelský pár řekl během finále soutěže Světový podnikatel roku v Monaku, kterého se Prokopová s Fabičovičem zúčastnili jako národní vítězové za Českou republiku.