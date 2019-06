Prezidentku Soudcovské unie ČR těší, kolik lidí projevuje zájem o dění v české justici. Sama však na demonstrace pořádané spolkem Milion chvilek pro demokracii nechodí, byť ji organizátoři zvali. "Vážím si toho, ale v žádném případě se jich nemohu účastnit. Soudcovská unie musí zůstat absolutně nepolitická a demonstrace je politický nástroj. K obraně nezávislosti justice musíme používat jiné prostředky," vysvětluje Daniela Zemanová.

HN: Je v Česku nezávislost justice ohrožena?

Nezávislost justice je potenciálně ohrožena stále, v jakémkoliv okamžiku. Otázka je, jestli je ta nejistota u nás vyšší než jindy. Myslím si, že je. Ty protesty, demonstrace, si vykládám tak, že občané byli znejistěni. Mají pochybnosti o dění v justici a nedostávají přesvědčivá vysvětlení. Neznamená to, že jsou tady již konkrétní projevy, u kterých bychom řekli: Tak a v tomto je spravedlnost, soudnictví, ohroženo. Ale už jenom to, že velká část společnosti má pochybnosti, jestli to tak není, není si jistá, jakým způsobem si má některá politická rozhodnutí vůči justici vysvětlit, je varující.