Už příští rok se pravděpodobně některým vlastníkům nemovitostí v metropoli zvýší daň z jejich majetku. Pražský magistrát dal všem 57 městským částem možnost, aby si na svém území zvýšily daň z nemovitosti. "Volali po tom starostové. Celý výnos z této daně automaticky míří do rozpočtů městské části. My jako magistrát nemáme důvod to měnit," říká náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Zatímco dosud je na celém území hlavního města daň z nemovitosti stejná, od začátku příštího roku by mohla být v různých částech metropole jiná.