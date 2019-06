Pokud robot vyjde z prostředí laboratoře mezi lidi, díky své tvrdé konstrukci představuje určité riziko zranění pro ty, kdo s ním přijdou bezprostředně do styku," tvrdí Victoria Webster-Woodová z Case Western Reserve University v Clevelandu. "Pro některé účely by proto byli vhodnější spíš roboti, kteří by byli celí nebo aspoň částečně z měkkých tkání. Takoví, kteří by byli podobní víc zvířatům než strojům."