Do America's Got Talent občas chodí lidé, kteří jsou úplně mimo. Neumí zpívat. Třeba vůbec netrefí refrén, často si ani nepamatují slova. A když jim sudí sdělí pravdu, v němém údivu nevěřícně mrkají, jak je vůbec možné, že někdo, kdo tomu přece má rozumět a mít vkus, není z jejich výkonu nadšen. Ba si dovolí být kritický. To pak mile vypadající zpěváci milostných písní začnou tak sprostě nadávat, jako by z nich lezl démon.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru