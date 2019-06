V devatenácti letech ukončil Lumír Kunz svoji působnost v národní reprezentaci v korejském bojovém umění taekwondo. Se dvěma kamarády se začal věnovat investicím a podnikání. První větší kapitál investovali do mezinárodní společnosti Purple Holding, která se zabývá vývojem finančních technologií pro brokerské domy. Na tuto investici si Kunz vzal americkou hypotéku a zastavil dům svých rodičů. Chvíli na to se ale začala hodnota vkladů propadat. "Do toho mě vyhodili z vysoké školy a já musel veškeré své úsilí vložit do vydělávání peněz, abych měl na splácení půjčky a také na základní živobytí," vypráví. Během dalších pěti let se ale trojici kamarádů začalo dařit. Před dvěma lety k tomu založili fond Leverage Technology, se kterým vlastní 45 procent společnosti Aukro. V ní od poloviny roku 2018 Kunz působí jako generální ředitel. Je mu 27 let.