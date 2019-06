Populární zpěvák skupiny Okean Elzy Svjatoslav Vakarčuk zahájil předvolební kampaň své nové politické strany Holos (Hlas). Hned první sociologický průzkum ukázal, že by pokořil pětiprocentní hranici a dostal se do parlamentu. Do červencových voleb jde s hesly o naprosté změně politiky, což je podobné jako u suverénního vítěze nedávných prezidentských voleb, komika Volodymyra Zelenského. I ten získal přes 74 procent hlasů tím, že odmítá styl politiky, který Ukrajině posledních dvacet let vládne.

Vakarčuk již oznámil, že by jeho Holos mohl v parlamentu spolupracovat se Zelenského stranou Služebník lidu. Ta je pojmenovaná podle televizního seriálu, který Zelenského proslavil ještě coby komika, a v současnosti vede předvolební průzkumy. Aniž by měl Služebník lidu program nebo uzavřené kandidátky, svůj hlas mu je ochotno dát 48,2 procenta Ukrajinců. Přes pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do parlamentu, se dostala ještě Opoziční platforma - Za život, spojená exponenty svrženého prezidenta Viktora Janukovyče, s 10,7 procenta hlasů. Blok Evropská solidarita bývalého prezidenta Petra Porošenka by podle sociologů získal 7,8 procenta, Baťkivščina někdejší premiérky Julije Tymošenkové 6,9 procenta a seznam uzavírá právě Holos Svatoslava Vakarčuka s 5,6 procenta hlasů. Do parlamentu by se nedostala žádná ze stran hrajících na nacionalistickou strunu, přes dvě procenta podpory se dostala jen Radikální strana známého skandalisty Oleha Ljaška se ziskem 2,4 procenta hlasů.

Vakarčuk oznámil vytvoření strany Holos v polovině května. Kandidovat by za ni měl například někdejší šéf ukrajinské pobočky Transparency International Jaroslav Jurčyšyn, známý kardiolog Jurij Sokolov nebo herec a režisér Andrij Šaraskin, který po vypuknutí bojů na Donbasu vstoupil do armády a coby velitel roty bránil doněcké letiště. Podle Vakarčuka jeho strana jde do parlamentu, aby "zničila starou politiku a vytvořila politiku novou. Politiku, která nám přinese skutečné změny."

V rozhovoru pro televizní kanál ICTV Vakarčuk prohlásil, že Holos bude "pomáhat prezidentovi v těch reformách, kde si budeme myslet, že dělá správné věci, a dokonce je posilovat". Stejně tak hodlá Vakarčuk prezidentovi oponovat, pokud s jeho kroky nebude souhlasit. Pokud se dostane do parlamentu, hodlá jako první předložit zákon o deoligarchizaci Ukrajiny. "Jsem pro, aby na Ukrajině byli úspěšní podnikatelé. Ale jsem proti kastě nedotknutelných, kteří hrají podle vlastních pravidel. A proti tomu, aby oligarchové využívali politiky a platili jim platy," řekl serveru Liga.net.