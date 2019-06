Něco by o tom mohla vědět rumunská premiérka Viorica Dancilaová (na snímku), která se v uplynulých dnech zřejmě rozhodla odtrhnout od svého patrona, šéfa vládních socialistů Liviua Dragney. Byla by třetí v premiérské pozici, kdo by to udělal. Prezident Klaus Iohannis odmítl Dragneu, souzeného za korupci, po vítězných volbách v roce 2016 jako možného šéfa vlády.

Ve volbách do Evropského parlamentu socialisté prohráli s opozicí a Rumuni také v (nezávazném) referendu odmítli změkčení podmínek pro obviněné z korupce i možnost, že by vláda zákony o korupci obcházela dekrety.

Rumunsko teď předsedá EU, takže je nasvícena scéna, na níž se socialisté snaží pomocí justiční reformy zmírnit tresty pro vlastní politiky. Jaksi se jim to nedaří. Dragnea musel dva dny po volbách nastoupit trest tři a půl roku vězení, když neuspěl s odvoláním. A pár dní nato premiérka v rozhovoru pro server Politico.eu dala najevo, že vláda plány na kontroverzní reformu opustí. A propustila dva poradce blízké Dragneovi.

To je vítězství pro další silnou ženu Rumunska, bývalou šéfku protikorupční prokuratury Lauru Codrutu Kövesiovou. Ta neváhala vyšetřovat a posílat do vězení i bývalé politiky včetně ministrů a premiérů. Vládě se ji sice loni podařilo odvolat, ale ona se stala kandidátkou nových členských zemí EU na šéfku úřadu evropského veřejného žalobce, který by měl vyšetřovat korupci a zneužití unijního rozpočtu a fondů.