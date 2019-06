Ukrajinská ministryně zdravotnictví Uljana Suprunová očekává, že po červencových parlamentních volbách na její místo přijde jiný člověk, i když s novým prezidentem Volodymyrem Zelenským je připravena spolupracovat. Vzhledem k tomu kolik nepřátel si dokázala v ministerském křesle vytvořit, od korupčníků po část lékařů, je pravděpodobné, že skončí. Svůj úkol reformovat ukrajinské zdravotnictví splnila jen částečně.

Suprunová se narodila v USA v rodině z ukrajinské diaspory, vystudovala medicínu a stala se uznávanou odbornicí na mamologii. Na podzim 2013 spolu s americkým manželem přijela do Kyjeva podpořit protestující a zorganizovala zdravotní službu na Majdanu. Po svržení prezidenta Viktora Janukovyče, ruské anexi Krymu a vypuknutí války na Donbasu pomáhala vytvořit dobrovolnickou polní nemocnici na východě Ukrajiny.

V roce 2016 ji prezident Petro Porošenko jmenoval ministryní. Zdravotní reformu, kterou nová vláda slibovala, brzdili ministerští úředníci, a to v zájmu nejrůznějších hráčů. Suprunová byla pro západní partnery zárukou, že peníze nezmizí v kapsách korupčníků. To se jí povedlo udržet, tempo reforem je ale velmi pomalé. "Nemůžete za dva roky opravit to, co bylo systematicky ničeno 20 let," brání se Suprunová.