Za dva týdny to bude deset let, co byla TOP 09 zaregistrována jako nová liberálně konzervativní strana. I v čase jubilea má partaj ambici spojovat rozdrobenou středopravicovou část politického spektra a vytvořit pevnější hráz vůči premiérovi Andreji Babišovi a prezidentovi Miloši Zemanovi. V tuto chvíli ale bojuje hlavně o to, aby udržela svou vlastní jednotu. Navenek ji štěpí především spor o to, zda bylo moudré, když současný předseda Jiří Pospíšil kandidoval do Evropského parlamentu a vzdálil se tak domácí politické scéně.