Skleníkových plynů ve světě stále přibývá. Nejvýznamnějším je oxid uhličitý, loni znečišťovatelé do ovzduší vypustili 37,1 miliardy tun, to je meziroční nárůst o 4,5 procenta. Emisím CO 2 se připisují nepříznivé klimatické změny a staly se žhavým tématem nejen pro vlády, ale i komunální politiky a firmy.