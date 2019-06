Příští finanční krize může přijít brzy. Čtyři varovné signály příští krize. Příští ekonomická krize už je skoro tady. Přežijeme další finanční krizi? Titulky článků, které dominantní internetový vyhledávač ukáže (autorovi, vaše výsledky se vzhledem k personalizaci mohou mírně lišit) na prvních čtyřech místech při zadání "příští krize", pocházejí z prestižních světových titulů a jejich publikace je nedávného data. Výčet textů rozebírajících možnost příchodu hospodářských potíží nemá konce. Je tedy další krize už za dveřmi? Třeba i proto, že samonaplňující se proroctví mohou ekonomikou ve zlomových okamžicích opravdu otřást?

Je přímo v nátuře řady ekonomů či akciových analytiků zkoušet předpovídat příchod recesí nebo burzovních krachů. Mohou být o svých odhadech skálopevně přesvědčeni, motivací ale může být i zkušenost, že na neúspěšné predikce se v tichosti zapomene a ty úspěšné se s patřičným humbukem ve správný čas připomenou. Ovšem nechybí ani objektivní faktory, které světovou ekonomiku reálně ohrožují. Především politické. Nikdy v posledních sedmi desetiletích se hlavní ekonomická síla západního světa, Spojené státy, nechovala tak nevypočitatelně jako dnes. Současný šéf Bílého domu Donald Trump s gustem likviduje dosavadní mechanismy umožňující intenzivní mezinárodní obchod, protože je považuje pro Spojené státy za nevýhodné. Tlačí na geopolitického rivala Čínu i na spojence. Evropu nemíní šetřit. Jak daleko zajde, se dá jen těžko odhadnout. Není divu, že z takové nejistoty, která se rychle může zhmotnit ve vysoké celní bariéry stojící v cestě třeba exportu evropských aut, má tolik šéfů světových firem špatné spaní.

Při věštění příchodu špatných časů hraje roli i samotný fakt, že současná růstová fáze trvá už dlouho. Nezvykle dlouho. Jak globálně − USA recesi nezažily od konce léta 2009 a expanze svojí délkou už brzy překoná tu rekordní, která skončila prasknutím internetové bubliny−, tak lokálně. Nepřetržitý růst české ekonomiky trvá už sedmým rokem. Mluví se o stárnutí či dozrávání ekonomického cyklu. Pokles prostě přijde, v tom panuje mezi ekonomy shoda, i když načasování je z principu neodhadnutelné.

Co se ale předpovědět dá, je reakce centrálních bank. Té americké už nynější fáze obchodní války stačila na to, aby se zvyšováním sazeb skončila. Naopak roste pravděpodobnost, že peníze zlevní. Její evropský protějšek sice nemá možnost úroky snižovat, protože se ještě nedostal nad nulu, ale může levnými penězi zahltit finanční systém. Koneckonců i Trump má jednu slabost − jako nikdo před ním se stará o to, jak vysoko se drží akciové indexy, a peskuje dokonce (jím jmenovaného) šéfa Fedu za to, že se drží jiných čísel. Kdyby krize přišla, centrální banky zasáhnou. Ceny aktiv, včetně akcií a firem, určitě klesnou, ale solventních zájemců o ně nebude nedostatek. To samozřejmě zároveň způsobí, že nákupy nemusí být až tak výhodné, jak by si žraloci číhající na příležitost představovali.

