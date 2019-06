Obyvatel Prahy by na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vydělával 14,6 roku, pokud by neměl žádné jiné výdaje. Vyplývá to ze studie developerské společnosti Central Group. Jde o údaje na konci prvního čtvrtletí. Před rokem to bylo 13,8 roku. Na konci třetího čtvrtletí 2014, odkdy developer údaje eviduje, to bylo necelých deset let.

Podle společných statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group průměrná cena nových prodaných bytů v hlavním městě na konci března meziročně vzrostla o 18,2 procenta na 104 666 korun za metr čtvereční. Od poloviny roku 2015 nové byty v Praze podražily o 88 procent. Cena průměrného bytu o rozloze 70 metrů čtverečních byla 7 438 589 korun. Průměrná mzda se na konci prvního čtvrtletí podle ČSÚ v Praze meziročně zvýšila o sedm procent na 41 450 korun.

"Výrazný nárůst cen bytů z posledních let může zastavit zvýšená nabídka nových bytů. Poprvé od roku 1989 zásoby bytů v projektech, které investoři připravují, překročily 100 tisíc. Ovšem stavět se jich začíná jen minimum. Naprostá většina z této zásoby ještě nemá stavební povolení," uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Jak uvedl ČSÚ, loni se v Praze začalo stavět zhruba 2700 nových bytů. Developeři jich prodali 5000. "Při současném tempu pražských stavebních úřadů, kdy se za posledních deset let povoluje v průměru 2400 bytů ročně, by trvalo 40 let provést všechny připravované byty povolovacím procesem a zařadit je do prodeje. V Praze je přitom potřeba ročně postavit zhruba 10 tisíc bytů. Neustále přibývá obyvatel, kteří hledají nové bydlení," doplnil Kunovský.

Podle něj se ceny bytů snižovat nebudou, když prostor ke zlevňování není kvůli výraznému nárůstu cen pozemků, stavebních prací a materiálů. "Dostatečná nabídka ale může růst cen zastavit a pak by se v průběhu několika let dostupnost bydlení mohla zlepšit postupným zvyšováním příjmů obyvatelstva," sdělil Kunovský.

Dalším faktorem, který zvyšuje ceny bytů, je podle něj daň z přidané hodnoty. V Česku je aktuálně 15 procent u menších bytů a 21 procent u větších bytů a ateliérů. "Již před lety se diskutovalo o zařazení bydlení do snížené, desetiprocentní sazby, ale bez úspěchu. Nyní, kdy velká města bojují s vážnou bytovou krizí, je vhodné toto téma opět oživit. Snížení DPH na deset procent by kupujícím u průměrného bytu v Praze ušetřilo téměř 300 tisíc korun," dodal Kunovský.

Počet ročních platů, kterými si Pražan vydělá na byt, rostl od roku 2014 pozvolně. Nejvíce se sumy navýšily od začátku roku 2017 (12,7 platu) do prvního letošního čtvrtletí (již zmiňovaných 14,6 ročního platu).

Nejvíce nových bytů se podle studie připravuje v Praze 5. Následuje Praha 9 a Praha 4.