Po pěti letech setrvalého růstu mezd šéfové českých podniků doufali, že během letoška už nebudou muset přidávat tak výrazně. Naznačovaly to i odhady analytiků. Čerstvé údaje ale ukázaly opak: průměrná mzda v prvním čtvrtletí vyskočila o 7,4 procenta. Pokud by mzdy šly nahoru dál tímto tempem, pro menší firmy by to už mohlo být likvidační, shodují se odborníci, jež HN oslovily.