Po sečtení hlasů ve volbách přichází čas zvážit, co se dá se zisky uhrát. Toho se drží i maďarský premiér Viktor Orbán, který po volbách do Evropského parlamentu postřehl, že se nástup protestně populistických stran nedostavil v očekávané míře. Pravděpodobné seskupení sice může ustavit čtvrtou největší frakci v europarlamentu, ale něco málo přes 70 poslanců ve více než sedmisetčlenném shromáždění nebude představovat rozhodující sílu nebo klub, bez něhož se nelze obejít. Proto orbánovská polnice, která na jaře před kulisami plakátů s podobiznami amerického miliardáře George Sorose a Jea­na-Clauda Junckera svolávala do boje proti Bruselu, dostala nyní tlumítko.

Zmírnila se nejen ostrost rétoriky, jež dráždila spojence Orbánovy strany Fidesz natolik, že jí poslanecký klub lidovců v Evropském parlamentu letos v březnu pozastavil členství. Vláda v Budapešti musela podniknout ještě nějaký hmatatelný krok a tím se stalo odložení kritizované reformy, která by dala správním soudům podřízeným ministerstvu spravedlnosti právo rozhodovat v tak politicky citlivých otázkách, jako jsou stížnosti na průběh voleb či dohled nad médii. Vedoucí premiérova úřadu Gergely Gyulás se minulý týden nechal slyšet, že Budapešť nestojí o další eskalaci vztahů s Bruselem.

Orbánův taktický ústup má zcela prozaické důvody. Doma sice Fi­desz ve volbách dosáhl na absolutní většinu hlasů, ale ve spolku s Ligou italského vicepremiéra Mattea Salviniho a s francouzskými lepenisty by neměl vliv, který mu poskytovalo dosavadní členství v lidovecké frakci Evropského parlamentu. Možná ještě důležitější jsou ale domácí počty. V povolebních debatách se řeší personální otázky, hned po nich však přijde na pořad finanční rámec unie na příští léta. Tam je třeba mít spojence a přiznat si, že v Evropské radě zasedne Emmanuel Macron, a ne Marine Le Penová. Nebude tam ani nikdo z Alternativy pro Německo, ale kancléřka Angela Merkelová. A Viktor Orbán nejlépe ví, jak je na subvencích závislý − kolik peněz z evropských dotací kam v Maďarsku plyne.

Předseda vlády v Budapešti je ve srovnání se svými kolegy z visegrádské čtveřice největší politický talent a má nejvíce zkušeností, což ho odlišuje třeba od Poláka Jaroslawa Kaczyńského nebo českého premiéra Andreje Babiše. Navíc se mu podařilo ovládnout či zneutralizovat takřka celou maďarskou me­diální scénu a dokáže dostat na svou podporu do ulic nebo na náměstí masy lidí. Proto je doma silný, ale venku dokáže být pragmatický zcela podle svých potřeb. To nyní zřejmě ukáže v praxi.

