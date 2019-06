Alexander Dubček to loni tvrdě schytal od Miloše Zemana, prý se při sovětské okupaci v roce 1968 podělal hrůzou. Nuže teď bude mít nejspíš sám současný český prezident příležitost projevit odvahu vůči Moskvě. Do ruské Státní dumy míří návrh zákona, který má účastníky sovětské intervence ze srpna 1968 uznat za válečné veterány. A jeho odůvodnění se odvolává na "plnění úkolů při potlačení pokusu o státní převrat a při zabezpečení stabilizace situace v ČSSR po dobu rozsáhlé vojensko-strategické operace vojsky členských států Varšavské smlouvy od 21. srpna do listopadu 1968".

