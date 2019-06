Předseda KSČM Vojtěch Filip tvrdí, že Česko je mediokracií, a proto chce měnit pravidla. V takovém systému, myslí si Filip, by novináři měli být voleni a měli by stejně jako poslanci nebo starostové podávat majetková přiznání. Přes léto hodlá připravit zákon, který by právě takové změny v Česku zavedl.