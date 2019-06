Struktura růstu českého HDP za 1. čtvrtletí ukazuje na ochlazení tvorby fixního kapitálu zhruba na třetinové tempo v porovnání s jeho loňským průměrem. Zpomalení se může jevit dramaticky, překvapivé rozhodně není. Dvouciferný růst investic loni byl výjimečný. Za minulá dvě desetiletí se mohl poměřovat jen s předkrizovým boomem roku 2007 a rokem 2015, kdy vrcholilo čerpání peněz z EU.

Masivní poptávka firem po kancelářských a průmyslových centrech zvedala investice do komerčních realit, obava domácností ze zpřísnění podmínek u hypoték táhla poptávku po bytových prostorech. Podniky zase při urgentní nouzi o pracovní sílu zvyšovaly investice do automatice a robotizace.

První čtvrtletí ukazuje na snížení dynamiky u všech základních kategorií investic a značí očekávaný počátek jejich cyklického zpomalení. To by se ještě letos mohlo v případě investic do dopravního zařízení a bytů překlopit v ryzí pokles. Rozjeté infrastrukturní projekty veřejného sektoru či pokračující investice do zvyšování produktivity v průmyslu by však měly fixní kapitál jako celek udržet bezpečně v meziročním plusu.

Podobný výsledek předjímají i solidní čísla o vývoji ziskovosti firem. Zatímco letos investice zřejmě k růstu HDP přispějí, v příštím roce už to platit nemusí.

