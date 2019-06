Největší česká soukromá finanční skupina PPF je blízko transakci, díky níž může ovládnout lídra na trhu vyhledávání zboží a srovnávaní cen tuzemských e-shopů, portál Heureka.cz. Podle zdrojů HN to souvisí s tím, že se investoři do Heureky a do e-shopů Mall Group mezi sebou vyrovnávají v byznysu, kterému se nedaří dostat se ze ztrát.