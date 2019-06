Nemovitosti v Česku pět let setrvale zdražují, přehřátý trh navíc Česká národní banka začala chladit pomocí pravidel, která nejsilněji dopadají na mladé lidi. Dlouhodobé bydlení v nájmu však komplikuje mimo jiné i to, že v Česku na rozdíl od západních zemí typu Německa prakticky nepůsobí velcí pronajímatelé, kteří by vlastnili celé bytové domy. Ti zpravidla vytvářejí stabilnější trh s nájemním bydlením než velké množství drobných vlastníků bytů, kteří převažují v Česku. I v tuzemsku se však mohou začít objevovat společnosti, které provozují domy vysloveně za účelem nájemního bydlení, zmiňuje Radek Vachulka, manažer bydlení v České spořitelně. Výstavbou velkých nájemních domů se podle něj developeři v Česku vážně zabývají.

