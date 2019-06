To, že střadatelé z čím dál vyšších sazeb České národní banky moc nevidí, ví každý, kdo si ukládá peníze do banky. O tom, kam peníze z ČNB plynou, se však v Česku příliš nemluví, navzdory tomu, že jde o desítky miliard korun ročně. Že by se k důsledkům měnové politiky kriticky vyjadřovali lidé z finanční branže, je pak už vůbec výjimečné. Michal Skoumal, ekonom, který už přes dvacet let působí na finančním trhu, ukazuje rizika současného stavu. Vysvětluje, že většina peněz zajištěných vyššími sazbami nezůstane v českých bankách, ale inkasují je spekulanti. Argumentuje, že bez prodeje značné části devizových rezerv ČNB se to nezmění. Ukazuje také, kdo na současném stavu prodělává.

