Klasické burzovní rčení tvrdí "Sell in May and go away", tedy volně přeloženo "v květnu prodej a zmiz". Experti se k němu staví skepticky, letos se ale vyplatilo jím řídit. Nejsledovanější světové akciové indexy mají za sebou nejhorší měsíc od loňského prosince. Ukazatel kurzů evropských akcií Stoxx Europe 600 dokonce spadl nejvíce od ledna 2016. Takový vývoj má vliv například i na zhodnocení podílových či penzijních fondů, které ve svých portfoliích drží alespoň zčásti akcie.