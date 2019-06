Pokud se potvrdí vše, co popisuje auditní zpráva Evropské komise o propojení premiéra Andreje Babiše s holdingem Agrofert, se kterým by po převodu do svěřenského fondu neměl mít nic společného, měla by Česká republika vrátit do unijního rozpočtu zhruba 450 milionů korun, které firma dostala na dotacích. Premiér tvrdí, že to je nesmysl, že jde jen o předběžnou zprávu a že nikdo nic vracet nebude. Opozice zas, že jde o další důvod, proč by neměl být v politice, v níž je mimochodem Babiš miliardář úspěšnější než standardní politici.

