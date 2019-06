Téma inkluze rozdělilo pedagogy i veřejnost na dva názorové tábory, které se stále přou. Hlavně o to, zda je zařazení postižených dětí do klasických tříd prospěšné a nestojí stát zbytečně moc. Minulé pondělí podepsaná vyhláška ministra školství, jež by od října měla změnit pravidla pro asistenci u dětí s postižením, spor ještě vyostřila.