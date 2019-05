Kdybychom si dělali soupis zlomových událostí v IT, patřilo by datum 10. června 1977 k těm nejvýznamnějším. Tehdy se začal oficiálně prodávat Apple ][. Šlo o druhý model osobního počítače od mladé firmy Apple z kalifornského Cupertina. Představen byl jen krátce předtím, 16. dubna téhož roku.

Ovšem to víme dnes. Tehdy to prostě byl jen jeden z dalších počítačů z kategorie "osobní osmibitový mikropočítač", který se dostal na trh. Spolu s ním přišly i počítače Commodore PET a TRS-80 od výrobce Tandy pro síť prodejen RadioShack.

Apple uvedl o rok dříve, v červenci 1976, na trh počítač Apple I, prodávaný jako stavebnice za 666,66 dolaru. Vyrobeno bylo zhruba 200 sad a za prvních 10 měsíců se prodaly skoro všechny, až na 25. To na první pohled nevypadá jako žádný zvláštní úspěch, ovšem díky němu se ukázalo, že s touto firmou bude do budoucna třeba počítat. A následující model Apple ][ to jen potvrdil.

1977 byl v počítačovém světě rokem výrazných novinek. Na trh přišly hned tři počítače, určené pro domácí použití. Kromě Apple ][ to byl první Commodore PET a TRS-80 od firem Tandy a Radio Shack. 190 klonů tohoto počítače vzniklo po celém světě, většinou pololegálních až nelegálních. Apple se s mnohými výrobci klonů soudil. Pro nás je zajímavé, že klony Apple ][ se vyráběly v Bulharsku (Pravec 8), v SSSR (Agat) i v Jugoslávii. 823 miliard USD je tržní hodnota společnosti Apple k dnešnímu dni. Od loňského vrcholu, kdy překročila hodnotu jednoho bilionu dolarů, umazala ze své hodnoty zhruba pětinu. Příčinou jsou hlavně špatné prodeje nových iPhonů. 6502 je mikroprocesor, který sehrál zásadní roli při zrodu fenoménu malých domácích počítačů. Za cenu 25 dolarů se stal oblíbeným procesorem garážových firem na konci 70. let a byl základem mnoha osobních počítačů až do poloviny 80. let.

Potkali se v Cupertinu

Na začátku bylo šťastné setkání dvou mladých nadšenců. Pětadvacetiletý Steve Wozniak se na setkání, jež pořádal Homebrew Computer Club (Klub stavitelů domácích počítačů), nadchl pro stavbu počítačů. Začal pracovat na vlastní konstrukci, kterou zanedlouho představil. Jeho kamarád, o pět let mladší Steve Jobs, navrhl, že by měli připravit stavebnici pro všechny zájemce. Jobs prodal auto, Wozniak svou kalkulačku, za utržené peníze nakoupili součástky pro první sady a začali je prodávat. Zájemcům posílali stavebnice poštou.

Pro zajímavost, v roce 2013 bylo na světě zdokumentováno 63 exemplářů tohoto počítače a pouze šest z nich bylo prokazatelně funkčních. Dnes se i ty nefunkční prodávají v aukcích za stovky tisíc dolarů. Trochu tomu napomohl samotný Apple, když od majitelů po uvedení novějšího typu vykoupil zpět původní modely Apple I a nechal je zničit.

Wozniak mezitím pracoval na návrhu nového počítače. Ten používal osvědčený mikroprocesor 6502 a další součástky, které si vyzkoušel už při návrhu Apple I. Woz, jak se mu přezdívá, byl a do dnešních dní je geniální konstruktér elektronických zařízení. Z tehdejších součástek dokázal vyždímat maximum možného. Díky tomu byl Apple ][ navržen úsporně a přitom měl zajímavé schopnosti. Disponoval dokonce barevným videovýstupem, který bylo možné připojit k běžnému televiznímu přijímači. Grafika měla sice určitá omezení, například liché body na řádku při vysokém rozlišení mohly být zelené nebo oranžové, zatímco sudé modré nebo fialové. Ale přesto to byl první osobní počítač na světě s barevným výstupem.

Barevný výstup byl v té době u počítačů kuriozita a výjimka, dokonce tak velká, že Apple tuto novinku propagoval i svým logem. Právě tehdy se v logu objevilo ono známé duhové nakousnuté jablko, které doprovázelo výrobky této kalifornské společnosti až do roku 1998.

Pro ukládání programů a jejich nahrávání do počítače sloužil ze začátku obyčejný kazetový magnetofon, později Wozniak zkonstruoval rovněž připojení pro disketovou mechaniku. Apple ][ měl i zvukový výstup, řešený podobně jako třeba u počítače ZX Spectrum: žádný speciální obvod, jen jednoduchý reproduktor připojený na jeden bit výstupního obvodu. Výsledkem byl charakteristický ostrý zvuk, který doprovázel domácí počítače až do začátku 80. let, než se masivněji rozšířily specializované zvukové obvody.