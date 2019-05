Největší problém českého vzdělávání jsou nerovnosti. A nejde o nějaký tlak na rovnost výsledků. Řeč je o nerovnosti šancí a v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Nerovnosti ve školství narůstají do takových rozměrů, že demotivují velkou část učitelů a studentů, kteří jím procházejí, a zhoršují jeho celkovou kvalitu. Do vzdělávání dáváme ročně zhruba o 50 miliard méně, než by bylo pro zemi naší ekonomiky běžné. Ve srovnávacích testech jsme přitom zhruba v průměru OECD. Problém ale je, že na tuhle průměrnou muziku za málo peněz nedosáhne zdaleka každý.

Výsledky ve vzdělávání v Česku silně záleží na sociálně-ekonomickém statusu rodiny. To je jasné, lze si říci, talent se dědí a rodiče se starají jinak. Třeba ve Finsku, ale i v Estonsku či Polsku závisí úspěch na rodinném původu velmi málo. Česko patří mezi sedm zemí OECD, kde je tato závislost největší. Navíc se v posledních 10 letech stále zesiluje.

Hlavním důvodem je velmi rozdílná kvalita škol. To, do které chodí školy, vysvětluje 44 procent celkových individuálních výsledků žáků. Průměr OECD je jen 31 procent a jen v několika zemích jsou nerovnosti mezi školami horší než u nás. Zatímco ve Finsku či v Estonsku většina škol dosahuje v průměru na standardní výsledky, v Česku lze vysledovat oddělování nadprůměrných škol, podprůměrné většiny a zaostávajících extrémů. Právě přes velmi rozdílnou kvalitu škol se uplatňuje vliv rodinného původu. V rámci škol totiž vliv sociálního statusu na výsledky není v Česku o moc vyšší než v zahraničí. Jde tedy právě o to, že v Česku děti z "lepších rodin" chodí do lepších škol a zbytek si vylosuje šedého až černého Petra.

Co stojí za nerovností kvality škol?

Část viny nesou velké regionální nerovnosti. Karlovarský a Ústecký kraj dosahují v testech PISA výsledků na úrovni Bulharska a Malajsie, školství tu doplácí na chudobu, která je zde až čtyřikrát častější než v bohatších krajích. To souvisí s častějšími rozpady rodin a nevyhovujícím bydlením, horším životním stylem, stresujícím předlužením i menšími možnostmi investovat do rozvojových aktivit. To vše na děti dopadá. Kdybychom skončili tady, školství by si mohlo umýt ruce. Problém ale je, že sociální status rodin vysvětluje méně než polovinu regionálních rozdílů ve vzdělávacích výsledcích. Zbytek padá na bedra místního školství. Čím to je?

V krajích, jako je Karlovarský, častěji učí nekvalifikovaní učitelé. Studenti jezdí studovat pedagogiku do Prahy či do Plzně a často se nevrátí. Nemáme programy, které by tyto obětavce za několikaletou misi zaplatily. Studenty navíc může odrazovat to, že region je těžko přístupný a je v něm málo práce pro jejich partnery, často také vysokoškoláky. V regionech, které by to nejvíce potřebovaly, také často chybí školní psychologové, doučování, pracovníci, kteří by zašli do rodiny a snažili se omezovat absence dětí. Tyto věci jsou pro vyrovnání handicapů důležité, ale u nás se lepí z dočasných operačních programů.